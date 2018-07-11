Загрози життю поранених у Рівненській області військовослужбовців немає

Наразі лікарі не можуть сказати, чи зможуть поранені продовжити службу у ЗСУ

Загрози життю трьох поранених на полігоні у Рівненській області військовослужбовців немає. Про це повідомив головний хірург Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Іван Богдан, передає "Радіо Свобода".

За його словами, вони перебувають у задовільному стані, при свідомості і пам’яті. Загроза життю цих військових минула.

"Вже сьогодні всі троє будуть переведені для продовження лікування у відділення. Один із поранених вчора вже самостійно ходив, сьогодні самостійно пересуватимуться ще двоє. Нам вдалось одному військовослужбовцеві зберегти чотири пальці і це завдяки фаховій медичній допомозі після поранення. Наступного тижня плануються наступні операції. Видалятимемо вогнепальні осколки, в одного військового вони у м’яких тканинах, у двох - у головному мозку, і ці операції дуже складні", - повідомив хірург.

Він зазначив, що наразі важко сказати, чи зможуть поранені продовжити службу у ЗСУ.

Нагадаємо, розрив міномета на Рівненському військовому полігоні стався 6 липня 2018 року, близько 6:00 ранку. В результаті загинули троє військових, які перебували поблизу нього, ще дев'ять військових отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що хірурги Львівського військового госпіталю прооперували трьох військових, які отримали поранення. Згодом військових у вкрай важкому стані перевели в лікарню Львова.