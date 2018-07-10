Вибух на Рівненському полігоні: трьох постраждалих перевели у львівську лікарню

Новини Суспільство 10.07.2018 - 21:30
Фото: Львівський військовий шпиталь (google.com.ua)
Фото: Львівський військовий шпиталь (google.com.ua)

Військові знаходяться в критичному стані

Постраждалих в результаті вибуху міномета на Рівненському полігоні військовослужбовців у вкрай важкому стані перевели в лікарню Львова. Про це повідомили лікарі Рівненського військового госпіталю, передає "Громадське".

Повідомляється, що шість з дев'яти постраждалих залишаються у військовому госпіталі в Києві, вони знаходяться в стабільному стані.

"Трьох інших у вкрай важкому стані перевели у Львів", - повідомили в госпіталі.

Нагадаємо, раніше хірурги Львівського військового госпіталю прооперували трьох солдатів, які отримали травми через розрив міномета.

Розрив міномета на Рівненському військовому полігоні стався 6 липня 2018 року, близько 6:00 ранку. В результаті загинули троє військових, які перебували поблизу нього, ще дев'ять військових отримали поранення. Пізніше стало відомо, що в результаті вибуху на Рівненському полігоні загинули четверо військових.

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Теги:  військові,  больница,  Рівненська область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС