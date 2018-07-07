Вибух на Рівненському полігоні: солдат прооперували, вони в стабільному стані

В результаті вибуху міномета на Рівненському полігоні троє солдатів отримали важкі поранення

Хірурги Львівського військового госпіталю 7 липня прооперували трьох солдатів, які отримали травми через розрив міномета на Рівненському полігоні. Про це повідомив керівник регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк, передає "Укрінформ".

"Хірурги Львівського військового госпіталю стабілізували стан військових, які отримали тяжкі поранення від вибуху міномета під час навчань на Рівненському полігоні. Напередодні їх прооперували, всі троє перебувають у свідомості у стабільно важкому стані", - зазначив Поронюк.

За словами медиків, солдатів надалі чекають нові операції, а також курс тривалої реабілітації.

Зазначимо, поранених солдатів з Рівненської області доставили гелікоптером до Львова вчора, 6 липня 2018.

Нагадаємо, раніше лікарі розповіли про стан поранених солдатів.

У Закарпатській області субота 7 липня оголошена днем трауру за бійцями 15 окремого гірсько-піхотного батальйону з Ужгорода, які загинули 6 липня на рівненському полігоні.

Розрив міномета на рівненському військовому полігоні стався 6 липня 2018 року, близько 6:00 ранку. В результаті загинули троє військових, які перебували поблизу нього, ще дев'ять військових отримали поранення. Пізніше стало відомо, що в результаті вибуху на Рівненському полігоні загинули четверо військових.

Президент України Петро Порошенко видав тимчасову заборону на використання окремих мінометів на військових навчаннях на час розслідування вибуху.