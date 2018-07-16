Взрыв на Ровенском полигоне: Полторак поручил провести дополнительную экспертизу металла миномета

Взрыв на Ровенском полигоне произошел утром 6 июля

Из-за взрыва на Ровенском полигоне, где погибли трое украинских военных, министр обороны Украины Степан Полторак поручил провести дополнительную экспертизу металла миномета "Молот". Об этом говорится в сообщении пресс-службы отечественного оборонного ведомства.

Как отмечается на сайте Минобороны, по приказу Полторака будет проведена экспертиза металла, из которого сделан ствол "Молота" (миномета, который взорвался). Экспертиза будет проходить на базе научно-исследовательской лаборатории КПИ.

Сообщается, что образцы металла уже переданы в лабораторию, их исследуют.

Напомним, ранее сообщалось, что на прошлой неделе на Ровенском полигоне провели следственный эксперимент.