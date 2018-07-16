Вибух на Рівненському полігоні: Полторак доручив провести додаткову експертизу металу міномету

Новини Надзвичайні події 16.07.2018 - 12:41
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Вибух на Рівненському полігоні стався вранці 6 липня

Через вибух на Рівненському полігоні, де загинули троє українських військових, міністр оборони України Степан Полторак доручив провести додаткову експертизу металу міномету "Молот". Про це йдеться у повідомленні прес-служби вітчизняного оборонного відомства.

Як зазначається на сайті Міноборони, за наказом Полторака буде проведено експертизу металу, з якого зроблено ствол "Молоту" (міномету, який вибухнув). Експертиза проходитиме на базі науково-дослідної лабораторії КПІ.

Повідомляється, що зразки металу вже передані до лабораторії, їх досліджують.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулого тижня на Рівненському полігоні провели слідчий експеримент.

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Теги:  Міністерство оборони України,  Рівненська область,  Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС