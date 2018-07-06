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Взрыв на Ровенском полигоне: в медслужбе рассказали о состоянии пострадавших

НовостиПроисшествия    06.07.2018 - 14:31
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

В результате взрыва на Ровенском полигоне трое раненных в средне-тяжелом и тяжелом состоянии, однако угрозы их жизни нет

Пострадавших в результате разрыва миномета на полигоне в Ровенской области эвакуировали в местный военный госпиталь, трех из раненых вертолетами отправили во Львов. Об этом сообщил полковник медицинской службы Валерий Чернобривец, передает "Рівне 1".

По его словам, трое военных находятся в состоянии средней тяжести и в тяжелом состоянии. Добавив, что угрозы жизни пострадавших нет

"Трое в состоянии средне-тяжелом, тяжелом состоянии. Характер травм - минно-взрывная травма. У каждого свои есть нюансы. Остальные шесть - с различными степенями повреждений, есть легкой степени", - сообщил Чернобривец.

Сообщается, что после оказания первой медицинской помощи было принято решение о втором этапе медицинской эвакуации для тех пострадавших, которые нуждаются в более высоком уровне медицинского обеспечения.

Так, на данный момент организована их эвакуация в аэропорт "Ровно", откуда их вертолетами доставят во Львов.

Полковник уточнил, что на месте прибытия военных уже ожидают бригады военно-медицинского клинического центра.

Напомним, сегодня, 6 июля 2018 года, около 6:00 утра на Ровенском военном полигоне произошел разрыв миномета. В результате взрыва погибли 3 военных, которые находились вблизи него, еще 9 военных получили ранения. Позже стало известно, что в результате взрыва на Ровенском полигоне погибли 4 военных.

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Теги публикации: Ровенская область, полигон, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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