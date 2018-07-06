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Вибух на Рівненському полігоні: в медслужбі розповіли про стан потерпілих

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 14:31
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

В результаті вибуху на Рівненському полігоні троє поранених у середньо-важкому та важкому стані, проте загрози їх життю немає

Постраждалих в результаті розриву міномета на полігоні в Рівненській області евакуювали у місцевий військовий госпіталь, трьох з поранених вертольотами відправили у Львів. Про це повідомив полковник медичної служби Валерій Чорнобривець, передає "Рівне 1".

За його словами, троє військових знаходяться в стані середньої тяжкості і тяжкому стані. Додавши, що загрози життю постраждалих немає

"Троє в стані середньо-тяжкому, тяжкому стані. Характер травм - мінно-вибухова травма. У кожного є свої нюанси. Решта шість - з різними ступенями пошкоджень, є легкого ступеня", - повідомив Чорнобривець.

Повідомляється, що після надання першої медичної допомоги було прийнято рішення про другий етап медичної евакуації для тих постраждалих, які потребують більш високого рівні медичного забезпечення.

Так, на даний момент організована їх евакуація в аеропорт міста Рівне, звідки їх вертольотами доставлять у Львів.

Полковник уточнив, що на місці прибуття військових вже чекають бригади військово-медичного клінічного центру.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня 2018 року, близько 6:00 ранку на Рівненському військовому полігоні стався розрив міномета. В результаті вибуху загинули 3 військових, які перебували поблизу нього, ще 9 військових отримали поранення. Пізніше стало відомо, що в результаті вибуху на Рівненському полігоні загинули 4 військових.

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Теги публікації: Рівненська область, полигон, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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