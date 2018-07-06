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Взрыв на Ровенском полигоне: Луценко взял под личный контроль расследование

НовостиОбщество    06.07.2018 - 13:45
Фото: Юрий Луценко (gp.gov.ua)
Фото: Юрий Луценко (gp.gov.ua)

В результате взрыва на полигоне трое военнослужащих погибли, а еще девять пострадали

Генеральный прокурор Украины (ГПУ) Юрий Луценко взял под личный контроль расследование по факту разрыва миномета в Ровенской области, в результате чего трое военнослужащих погибли, а еще девять пострадали. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"Генеральный прокурор берет под личный контроль расследование инцидента, а также соответствие минометов "Молот" техническим условиям", - написал он.

По его словам, Военная прокуратура устанавливает обстоятельства гибели и травмирования военнослужащих.

"Под процессуальным руководством военной прокуратуры Ровенского гарнизона проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил обращения с боеприпасами, повлекшего гибель и телесные повреждения нескольким лицам", - написал Лысенко.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее гибель нескольких лиц либо иные тяжкие последствия) УК Украины осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции Украины в Ровенской области, а процессуальное руководство - военная прокуратура гарнизона.

Напомним, сегодня, 6 июля 2018 года, около 6:00 утра на Ровенском военном полигоне произошел разрыв миномета. В результате взрыва погибли 3 военных, которые находились вблизи него, еще 9 военных получили ранения. Как сообщили в Минобороны, на данный момент основной версией причины трагедии является нарушение мер безопасности. Позже в пресс-службе Закарпатской облгосадминистрации сообщили, что в результате взрыва на Ровенском полигоне погибли 4 военных, еще 4 ранены.

Взрыв на Ровенском полигоне: в Закарпатской ОГА сообщили о 4 погибших военных Разрыв миномета на Ровенском полигоне: в Минобороны назвали основную версию
Теги публикации: ГПУ, Ровенская область, полигон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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