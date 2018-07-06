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Інтерв'ю

Вибух на Рівненському полігоні: Луценко взяв під особистий контроль розслідування

НовиниСуспільство    06.07.2018 - 13:45
Фото: Юрій Луценко (gp.gov.ua)
Фото: Юрій Луценко (gp.gov.ua)

В результаті вибуху на полігоні троє військовослужбовців загинули, а ще дев'ятеро постраждали

Генеральний прокурор України (ГПУ) Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування за фактом розриву міномета в Рівненській області, в результаті чого троє військовослужбовців загинули, а ще дев'ять постраждали. Про це на своїй сторінці в Facebook написав прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.

"Генеральний прокурор бере під особистий контроль розслідування інциденту, а також відповідність мінометів "Молот" технічним умовам", - написав він.

За його словами, Військова прокуратура встановлює обставини загибелі та травмування військовослужбовців.

"За процесуального керівництва військової прокуратури Рівненського гарнізону проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення правил поводження з боєприпасами, що спричинило загибель і тілесні ушкодження кількох осіб", - написав Лисенко.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 414 (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих, що спричинило загибель кількох осіб чи інші тяжкі наслідки) КК України здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції України в Рівненській області, а процесуальне керівництво - військова прокуратура гарнізону.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня 2018 року, близько 6:00 ранку на Рівненському військовому полігоні стався розрив міномета В результаті вибуху загинули 3 військових, які перебували поблизу нього, ще 9 військових отримали поранення. Як повідомили в Міноборони, на даний момент основною версією причини трагедії є порушення заходів безпеки. Пізніше в прес-службі Закарпатської облдержадміністрації повідомили, що в результаті вибуху на Рівненському полігоні загинули 4 військових, ще 4 поранено.

Вибух на Рівненському полігоні: у Закарпатській ОДА повідомили про 4 загиблих військових Розрив міномета на Рівненському полігоні: в Міноборони назвали основну версію
Теги публікації: ГПУ, Рівненська область, полигон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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