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Все пострадавшие от взрыва дома на Позняках получили квартиры, - Зеленский

Киев, Пятница 14 августа 2020 00:52
Все пострадавшие от взрыва дома на Позняках получили квартиры, - Зеленский
Фото: взрыв на Позняках (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

По его словам, жилье получили в новых домах

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве 21 июня, получили новое жилье. Он отметил, что обязанность местной власти - помочь пострадавшим с ремонтом помещений, чтобы обеспечить людям комфортные условия проживания.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент уточнил, что из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов процесс обеспечения новым жильем обычно затягивается во времени, однако сегодня все жители разрушенных взрывом квартир получили новое жилье.

"Все получили наконец новые квартиры в новых домах", - добавил Зеленский.

Напомним, по факту взрыва открыли уголовное производство, прокуратура квалифицировала взрыв, как нарушение правил безопасности при обращении с газом, которое привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей.

Также РБК-Украина писало, что пострадавшим от взрыва в доме на Позняках уже начали выдавать новые квартиры.

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