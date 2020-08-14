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Усі постраждалі від вибуху будинку на Позняках отримали квартири, - Зеленський

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 00:52
Усі постраждалі від вибуху будинку на Позняках отримали квартири, - Зеленський
Фото: вибух на Позняках (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

За його словами, житло отримали в нових будинках

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що всі сім'ї, які постраждали унаслідок вибуху в багатоповерховому будинку в Києві 21 червня, отримали нове житло. Він зазначив, що обов'язок місцевої влади - допомогти постраждалим з ремонтом приміщень, щоб забезпечити людям комфортні умови проживання.

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Президент уточнив, що через тривалі бюрократичні процедури та оформлення документів процес забезпечення новим житлом зазвичай затягується, однак сьогодні всі мешканці зруйнованих вибухом квартир отримали нове житло.

"Все нарешті отримали нові квартири в нових будинках", - додав Зеленський.

Нагадаємо, за фактом вибуху відкрили кримінальне провадження, прокуратура кваліфікувала вибух, як порушення правил безпеки при поводженні з газом, яке призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей.

Також РБК-Україна писало, що постраждалим від вибуху в будинку на Позняках вже почали видавати нові квартири.

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