Взрыв на Позняках: в КГГА определят, какие секции дома непригодны к жизни

Эксперты до конца дня, 23 июня, планируют завершить анализ разрушенного дома на Позняках в Киеве. По итогу будут определены секции дома, которые непригодны к жизни и будут демонтированы.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, по предварительным данным, состояние пятой секции дома находится в удовлетворительном состоянии.

"Уже началось обследование, которое мы планируем завершить до конца суток - обследование состояния пятой секции здания и здания по улице Григоренко, 41. Есть вероятность, что людей с пятой секции сегодня вернут домой и будет восстановлено водоснабжение. Относительно шестой секции также будут выводы комиссии, которые киевская власть будет выполнять. Есть вероятность того, что она непригодна для дальнейшего проживания и нужно ее демонтировать", - сказал Пантелеев.

Отметим, в результате взрыва была разрушена шестая секция дома по улице Соломии Крушильницкой, 1/5.

Напомним, взрыв в многоэтажном доме на Позняках произошел утром 21 июня. По предварительной версии, взорвалась газовоздушная смесь. В результате повреждено 40 квартир одного подъезда, где зарегистрировано 125 человек. Полностью разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж.

Во вторник, 23 июня, завершились поисковые работы, всего в результате взрыва погибли пять человек.

Ранее РБК-Украина писало, что КГГА готова выделить 30 млн гривен на новое жилье для пострадавших в результате взрыва на Позняках, еще такую же сумму ожидают от Кабинетам министров.