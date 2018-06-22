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Взрыв в отделении банка в Киеве: появилось видео с места происшествия

STYLERLIFE        22.06.2018 - 11:10
Фото: Место происшествия (youtube.com/ТСН)
Фото: Место происшествия (youtube.com/ТСН)

Здание банка расположено в нескольких метрах от жилого дома

В отделении "Ощадбанка" в Киеве произошел взрыв. Видео с места инцидента, который случился в ночь на пятницу, 22 июня, опубликовали на канале ТСН в YouTube.

От взрывной волны выбило окна. По предварительным данным, злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью в окна здания. Сообщается, что никто не пострадал, но отделение банка сильно повреждено.

Видео: Место происшествия (youtube.com/ТСН)

Кстати, здание банка расположено в нескольких метрах от жилого дома.

В настоящее время устанавливаются все подробности инцидента. Полиция разыскивает свидетелей происшествия и проверяет наличие камер видеонаблюдения. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Киеве подожгли отделение одного из банков.

Сообщается, что в 03:45 в дежурную часть поступила информация о взрыве и пожаре на улице Героев Севастополя. На месте инцидента правоохранители установили, что в помещении банковского отделения повреждены окна и возник пожар.

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Теги: взрыв, банк
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