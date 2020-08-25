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Взрыв в общежитии учебного центра "Десна": полиция открыла дело

Десна, Вторник 25 августа 2020 10:27
Взрыв в общежитии учебного центра "Десна": полиция открыла дело
Фото: место происшествия (cn.npu.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Дело открыли по статье "убийство"

По факту взрыва в военном общежитии учебного центра "Десна" полиция открыла производство. Дело открыто по статье "убийство".

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции Черниговской области.

Так, полицейские установили, что в результате взрыва неизвестного предмета (предварительно гранаты РГД-5) погиб один военнослужащий.

Фото: место происшествия (cn.npu.gov.ua)

"Еще трое - двое военнослужащих и одна гражданская женщина - доставлены в госпиталь Деснянского гарнизона с ранениями различной степени тяжести", - указано в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства, которые привели к взрыву. Криминалисты направили на исследование собранные вещественные доказательства, среди которых - обломки взрывного устройства.

"Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство)", - добавили в полиции.

Напомним, в понедельник, 24 августа, в одном из общежитий учебного центра "Десна" в Черниговской области произошел взрыв.

Как писало РБК-Украина, в Кривом Роге мужчина бросил гранату в знакомого, с которым поссорился; в результате взрыва несколько человек пострадали.

Кроме того, из-за взрыва гранаты погиб житель Мариуполя; в доме погибшего обнаружили боеприпасы и порох.

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