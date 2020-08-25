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Вибух у гуртожитку навчального центру "Десна": поліція відкрила справу

Десна, Вівторок 25 серпня 2020 10:27
Вибух у гуртожитку навчального центру "Десна": поліція відкрила справу
Фото: місце події (cn.npu.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Справу відкрили за статтею "вбивство"

За фактом вибуху у військовому гуртожитку навчального центру "Десна" поліція відкрила провадження. Справу розпочато за статтею "вбивство".

Про це повідомляє прес-служба управління Національної поліції Чернігівської області.

Так, поліцейські встановили, що внаслідок вибуху невідомого предмета (попередньо гранати РГД-5) загинув один військовослужбовець.

Фото: місце події (cn.npu.gov.ua)

"Ще троє - двоє військовослужбовців та одна цивільна жінка - доставлені до госпіталю Деснянського гарнізону з пораненнями різного ступеня тяжкості", - вказано у повідомленні.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини, які призвели до вибуху. Криміналісти направили на дослідження зібрані речові докази, серед яких - уламки вибухового пристрою.

"Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство)", - додали у поліції.

Нагадаємо, в понеділок, 24 серпня, в одному з гуртожитків навчального центру "Десна" в Чернігівській області стався вибух.

Як писало РБК-Україна, в Кривому Розі чоловік кинув гранату в знайомого, з яким посварився; у результаті вибуху кілька людей постраждали.

Крім того, через вибух гранати загинув житель Маріуполя; у будинку загиблого виявили боєприпаси і порох.

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