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Взрыв на НПЗ в Румынии: стало известно о погибших и пострадавших

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Бухарест, Пятница 02 июля 2021 16:54
Взрыв на НПЗ в Румынии: стало известно о погибших и пострадавших Фото: в результате взрыва на НПЗ в Румынии есть погибшие и пострадавшие (twitter.com/PatilSushmit)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Один человек погиб и не менее четырех пострадали в результате взрыва и вспыхнувшего затем пожара на крупнейшем в Румынии нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Петромидия". Возгорание ликвидировано, причины происшествия выясняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ABC News.

По данным издания, в результате взрыва на НПЗ 2 июля погиб один человек и по меньшей мере четыре получили ранения. Пострадавших эвакуировали с места происшествия на вертолетах.

Представитель компании-оператора НПЗ Rompetrol Rafinare сообщил, что пожар уже удалось локализовать и в ближайшее время он будет полностью ликвидирован.

Причина взрыва на НПЗ пока не известна. В МВД страны призвали жителей близлежащего города Нэводари и других населенных пунктов закрыть окна из-за сильного задымления.

Напомним, сегодня, 2 июля недалеко от города Констанца в Румынии произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия".

На снятых очевидцами кадрами видно, что взрыв на НПЗ произошел мгновенно. После этого в небо поднялось черное облако дыма и вспыхнул пожар.

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Румыния пострадавшие НПЗ Взрыв
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