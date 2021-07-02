Вибух на НПЗ в Румунії: стало відомо про загиблих і постраждалих
Одна людина загинула і не менше чотирьох постраждали в результаті вибуху і спалахнув потім пожежі на найбільшому в Румунії нафтопереробному заводі (НПЗ) "Петромидия". Займання ліквідовано, причини події з'ясовуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ABC News.
За даними видання, в результаті вибуху на НПЗ 2 липня загинула одна людина і щонайменше чотири отримали поранення. Постраждалих евакуювали з місця події на вертольотах.
Представник компанії-оператора НПЗ Rompetrol Rafinare повідомив, що пожежу вже вдалося локалізувати і найближчим часом вона буде повністю ліквідована.
Причина вибуху на НПЗ поки не відома. У МВС країни закликали жителів довколишнього міста Неводарі та інших населених пунктів закрити вікна через сильне задимлення.
На нафтопереробному заводі Petromidia біля румунського міста Неводар, стався вибух. Двоє людей постраждали. pic.twitter.com/HKJK4LqLsf- 10 квітня (@buch10_04) July 2, 2021
Нагадаємо, сьогодні, 2 липня недалеко від міста Констанца в Румунії стався вибух на найбільшому в країні нафтопереробному заводі "Петромідія".
На знятих очевидцями кадрами видно, що вибух на НПЗ стався миттєво. Після цього в небо піднялася чорна хмара диму і спалахнула пожежа.