Вибух на НПЗ в Румунії: стало відомо про загиблих і постраждалих

Одна людина загинула і не менше чотирьох постраждали в результаті вибуху і спалахнув потім пожежі на найбільшому в Румунії нафтопереробному заводі (НПЗ) "Петромидия". Займання ліквідовано, причини події з'ясовуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ABC News .

За даними видання, в результаті вибуху на НПЗ 2 липня загинула одна людина і щонайменше чотири отримали поранення. Постраждалих евакуювали з місця події на вертольотах.

Представник компанії-оператора НПЗ Rompetrol Rafinare повідомив, що пожежу вже вдалося локалізувати і найближчим часом вона буде повністю ліквідована.

Причина вибуху на НПЗ поки не відома. У МВС країни закликали жителів довколишнього міста Неводарі та інших населених пунктів закрити вікна через сильне задимлення.