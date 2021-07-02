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Вибух на НПЗ в Румунії: стало відомо про загиблих і постраждалих

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Бухарест, П'ятниця 02 липня 2021 16:54
Вибух на НПЗ в Румунії: стало відомо про загиблих і постраждалих Фото: в результаті вибуху на НПЗ в Румунії є загиблі і постраждалі (twitter.com/PatilSushmit)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Одна людина загинула і не менше чотирьох постраждали в результаті вибуху і спалахнув потім пожежі на найбільшому в Румунії нафтопереробному заводі (НПЗ) "Петромидия". Займання ліквідовано, причини події з'ясовуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ABC News.

За даними видання, в результаті вибуху на НПЗ 2 липня загинула одна людина і щонайменше чотири отримали поранення. Постраждалих евакуювали з місця події на вертольотах.

Представник компанії-оператора НПЗ Rompetrol Rafinare повідомив, що пожежу вже вдалося локалізувати і найближчим часом вона буде повністю ліквідована.

Причина вибуху на НПЗ поки не відома. У МВС країни закликали жителів довколишнього міста Неводарі та інших населених пунктів закрити вікна через сильне задимлення.

Нагадаємо, сьогодні, 2 липня недалеко від міста Констанца в Румунії стався вибух на найбільшому в країні нафтопереробному заводі "Петромідія".

На знятих очевидцями кадрами видно, що вибух на НПЗ стався миттєво. Після цього в небо піднялася чорна хмара диму і спалахнула пожежа.

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