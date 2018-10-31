Взрыв в ночном клубе в Сумах: суд начнет рассмотрение материалов расследования

Подозреваемого во взрыве гражданина. обвиняют по нескольким уголовным статьям
Материалы расследования взрыва в ночном клубе "Луна" в Сумах, который произошел в июне 2018 года, поступили в суд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебную власть Украины".
Отмечается, что рассмотрение дела состоится 31 октября 2018 года в 14:00 в Заречном райсуде Сум. Подозреваемый - гражданин В., который обвиняется в совершении нескольких уголовных правонарушений:
Отметим, 10 июня 2018 года около 6:00 утра в ночном клубе "Луна" в Сумах. Мужчина, на голове которого была балаклава, вошел в холл клуба, сорвал чеку и бросил в людей гранату. После этого он пытался скрыться, однако был задержан работниками полиции. В результате взрыва пострадали 8 человек.
Фото: взрыв в клубе "Луна" (npu.gov.ua)
Напомним, в июне суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в совершении взрыва в ночном клубе "Луна" в Сумах без права внесения залога.