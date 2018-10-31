Взрыв в ночном клубе в Сумах: суд начнет рассмотрение материалов расследования

Фото: взрыв в клубе "Луна" (npu.gov.ua)

Подозреваемого во взрыве гражданина. обвиняют по нескольким уголовным статьям

Материалы расследования взрыва в ночном клубе "Луна" в Сумах, который произошел в июне 2018 года, поступили в суд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебную власть Украины".

Отмечается, что рассмотрение дела состоится 31 октября 2018 года в 14:00 в Заречном райсуде Сум. Подозреваемый - гражданин В., который обвиняется в совершении нескольких уголовных правонарушений:

законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц, законченное покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и законченное покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины);

хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины);

сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342 УК Украины);

незаконное обращение с боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины);

умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья'я (ч. 2 ст. 125 УК Украины)

Отметим, 10 июня 2018 года около 6:00 утра в ночном клубе "Луна" в Сумах. Мужчина, на голове которого была балаклава, вошел в холл клуба, сорвал чеку и бросил в людей гранату. После этого он пытался скрыться, однако был задержан работниками полиции. В результате взрыва пострадали 8 человек.

Фото: взрыв в клубе "Луна" (npu.gov.ua)

Напомним, в июне суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в совершении взрыва в ночном клубе "Луна" в Сумах без права внесения залога.