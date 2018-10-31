Вибух у нічному клубі в Сумах: суд почне розгляд матеріалів розслідування

Підозрюваного у вибуху громадянина В. звинувачують за кількома кримінальними статтями
Матеріали розслідування вибуху в нічному клубі "Луна" у Сумах, який стався у червні 2018 року, надійшли до суду. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Судову владу України".
Зазначається, що розгляд справи відбудеться 31 жовтня 2018 року о 14:00 у Зарічному райсуді Сум. Підозрюваний - громадянин В., який обвинувачується у вчиненні декількох кримінальних правопорушень:
Зазначимо, 10 червня 2018 року близько 6:00 ранку в нічному клубі "Луна" у Сумах. Чоловік, на голові якого була балаклава, увійшов у хол клубу, зірвав чеку та кинув у людей гранату. Після цього він намагався втекти, однак був затриманий працівниками поліції. Внаслідок вибуху постраждали 8 людей.
Фото: вибух в клубі "Луна" (npu.gov.ua)
Нагадаємо, у червні суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вчиненні вибуху у нічному клубі "Луна" у Сумах без права внесення застави.