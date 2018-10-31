Вибух у нічному клубі в Сумах: суд почне розгляд матеріалів розслідування

Фото: вибух в клубі "Луна" (npu.gov.ua)

Підозрюваного у вибуху громадянина В. звинувачують за кількома кримінальними статтями

Матеріали розслідування вибуху в нічному клубі "Луна" у Сумах, який стався у червні 2018 року, надійшли до суду. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Судову владу України".

Зазначається, що розгляд справи відбудеться 31 жовтня 2018 року о 14:00 у Зарічному райсуді Сум. Підозрюваний - громадянин В., який обвинувачується у вчиненні декількох кримінальних правопорушень:

закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб, закінчений замах на умисне вбивство вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб та закінчений замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів (ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 КК України);

хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України);

опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 342 КК України);

незаконне поводження з бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України);

умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я (ч. 2 ст. 125 КК України)

Зазначимо, 10 червня 2018 року близько 6:00 ранку в нічному клубі "Луна" у Сумах. Чоловік, на голові якого була балаклава, увійшов у хол клубу, зірвав чеку та кинув у людей гранату. Після цього він намагався втекти, однак був затриманий працівниками поліції. Внаслідок вибуху постраждали 8 людей.

Фото: вибух в клубі "Луна" (npu.gov.ua)

Нагадаємо, у червні суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вчиненні вибуху у нічному клубі "Луна" у Сумах без права внесення застави.