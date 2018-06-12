Взрыв в Сумах: суд арестовал подозреваемого

Подозреваемый будет находиться под стражей до 7 августа

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в совершении взрыва в ночном клубе "Луна" в Сумах без права внесения залога. Об этом сообщает портал "Судебная власть".

"12 июня 2018 года следственным судьей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей гражданину В. без права внесения залога. Лицо подозревается в совершении нескольких уголовных преступлений", - говорится в сообщении.

В частности, подозреваемому инкриминируют:

законченное покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 15, п 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины);

хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины);

сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342 УК Украины);

незаконное обращение с боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Так, срок действия постановления определен до 16:00 седьмого августа 2018 года.

Напомним, число пострадавших в результате взрыва в сумском ночном клубе "Луна" увеличилось до девяти человек.