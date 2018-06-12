Взрыв в Сумах: суд арестовал подозреваемого

Подозреваемый будет находиться под стражей до 7 августа
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в совершении взрыва в ночном клубе "Луна" в Сумах без права внесения залога. Об этом сообщает портал "Судебная власть".
"12 июня 2018 года следственным судьей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей гражданину В. без права внесения залога. Лицо подозревается в совершении нескольких уголовных преступлений", - говорится в сообщении.
В частности, подозреваемому инкриминируют:
Так, срок действия постановления определен до 16:00 седьмого августа 2018 года.
Напомним, число пострадавших в результате взрыва в сумском ночном клубе "Луна" увеличилось до девяти человек.