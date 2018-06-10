Вибух у нічному клубі в Сумах: є постраждалі

За попередньою інформацією, постраждали 7 людей

У Сумах сьогодні, 10 червня, близько 6 ранку пролунав вибух у нічному клубі "Луна". В результаті вибуху постраждали 7 людей, повідомляє місцеве видання "Данкор".

Згідно з інформацією видання, поліція офіційних коментарів поки не дає, але підтверджує, що є постраждалі.

Так, за словами начальника міськвідділу поліції Павла Карабута, всього постраждало від вибуху гранати РГД-5 7 осіб.

За неперевіреними даними, чоловік у балаклаві кинув гранату у бік охоронців закладу. Підозрюваний нібито затриманий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на бульварі Верховної Ради загорівся і вибухнув припаркований автомобіль.