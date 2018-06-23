Взрыв на митинге в Эфиопии: пострадали более 80 человек

В результате взрыва в Эфиопии пострадали 83 человека

В результате взрыва на митинге в Эфиопии пострадали более 80 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра страны Фитсум Арега на своей странице в Twitter.

"На данный момент, по данным полиции и больниц, 83 человека получили ранения. Из 83 раненых 6 находятся в критическом состоянии. На данный момент о погибших не сообщалось", - говорится в сообщении.

As of now, based on reports from Police and Hospitals, 83 people are injured. Of the 83 injured, 6 are in critical conditions. No death so far has been reported. — Fitsum Arega (@fitsumaregaa) June 23, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 23 июня 2018 года, в Эфиопии на акции в поддержку премьер-министра прогремел взрыв.

Взрыв произошел на одной из площадей Аддис-Абебы, на которой премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступал перед своими сторонниками, в акции участвовали несколько десятков тысяч человек.