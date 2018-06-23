Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Вибух на мітингу в Ефіопії: постраждали понад 80 осіб

НовиниНадзвичайні події    23.06.2018 - 15:50
Фото: мітинг у Ефіопії (twitter.com/fitsumaregaa)
Фото: мітинг у Ефіопії (twitter.com/fitsumaregaa)

В результаті вибуху в Ефіопії постраждали 83 людини

В результаті вибуху на мітингу в Ефіопії постраждали понад 80 осіб. Про це повідомив прес-секретар прем'єр-міністра країни Фітсум Арега на своїй сторінці в Twitter.

"На даний момент, за даними поліції і лікарень, 83 людини отримали поранення. З 83 поранених 6 знаходяться в критичному стані. На даний момент про загиблих не повідомлялося", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 23 червня 2018 року, в Ефіопії на акції на підтримку прем'єр-міністра прогримів вибух.

Вибух стався на одній з площ Аддіс-Абеби, на якій прем'єр-міністр Ефіопії Абий Ахмед виступав перед своїми прихильниками, в акції брали участь кілька десятків тисяч осіб.

В Київській області стався вибух на АЗС Поліція затримала підозрюваного у вибуху в метро Лондона
Теги публікації: Эфиопия, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся