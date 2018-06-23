Вибух на мітингу в Ефіопії: постраждали понад 80 осіб

В результаті вибуху в Ефіопії постраждали 83 людини

В результаті вибуху на мітингу в Ефіопії постраждали понад 80 осіб. Про це повідомив прес-секретар прем'єр-міністра країни Фітсум Арега на своїй сторінці в Twitter.

"На даний момент, за даними поліції і лікарень, 83 людини отримали поранення. З 83 поранених 6 знаходяться в критичному стані. На даний момент про загиблих не повідомлялося", - йдеться в повідомленні.

As of now, based on reports from Police and Hospitals, 83 people are injured. Of the 83 injured, 6 are in critical conditions. No death so far has been reported. — Fitsum Arega (@fitsumaregaa) June 23, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 23 червня 2018 року, в Ефіопії на акції на підтримку прем'єр-міністра прогримів вибух.

Вибух стався на одній з площ Аддіс-Абеби, на якій прем'єр-міністр Ефіопії Абий Ахмед виступав перед своїми прихильниками, в акції брали участь кілька десятків тисяч осіб.