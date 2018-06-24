Вибух на мітингу в Ефіопії: постраждали 154 людини

Внаслідок вибуху одна людина загинула
В результаті вибуху на мітингу в Ефіопії постраждали 154 людини. Про це написав міністр охорони здоров'я країни Амір Гаман на своїй сторінці в Twitter.
"Всього 154 потерпілих, 10 знаходяться в критичному стані", - написав він.
Update at 3:00PM— Amir Aman, MD (@amirabiy) June 23, 2018
Total reported casualties -154
critical cases -10
death -1
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 23 червня 2018 року, в Ефіопії на акції на підтримку прем'єр-міністра, прогримів вибух.
У своєму телезверненні прем'єр країни заявив, що в результаті вибуху загинули "кілька людей", ще кілька людей отримали поранення.
Вибух стався на одній з площ Аддіс-Абеби, на якій прем'єр-міністр Ефіопії Абий Ахмед виступав перед своїми прихильниками, в акції брали участь кілька десятків тисяч чоловік.
На даний момент причина вибуху невідома, поліція почала розслідування.