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Взрыв на митинге в Эфиопии: полиция задержала 30 подозреваемых

НовостиОбщество    24.06.2018 - 22:05
Иллюстративное фото (twitter.com/dr_abiy)
Иллюстративное фото (twitter.com/dr_abiy)

В результате взрыва погибли 2 человека, еще 156 госпитализированы

В Эфиопии в воскресенье, 24 июня, полиция задержала 30 человек, подозреваемых в причастности к совершению взрыва в столице страны Аддис-Абебе. Об этом сообщает DW.

Кроме того, за недостатки в обеспечении безопасности были задержаны девять сотрудников полиции, включая заместителя председателя столичной полицейской комиссии.

Напомним, 23 июня 2018 года, в Эфиопии на акции в поддержку премьер-министра прогремел взрыв. В результате взрыва погибли 2 человека. Всего, по состоянию на 24 июня, в больницах находятся 156 человек, которые получили ранения в результате взрыва, 5 из них - в критическом состоянии.

В Зимбабве на предвыборном митинге произошел взрыв, пострадали более 40 человек В Эфиопии заявили о втором погибшем во время взрыва на акции в поддержку премьер-министра
Теги публикации: Эфиопия, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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