Взрыв на митинге в Эфиопии: полиция задержала 30 подозреваемых

В результате взрыва погибли 2 человека, еще 156 госпитализированы

В Эфиопии в воскресенье, 24 июня, полиция задержала 30 человек, подозреваемых в причастности к совершению взрыва в столице страны Аддис-Абебе. Об этом сообщает DW.

Кроме того, за недостатки в обеспечении безопасности были задержаны девять сотрудников полиции, включая заместителя председателя столичной полицейской комиссии.

Напомним, 23 июня 2018 года, в Эфиопии на акции в поддержку премьер-министра прогремел взрыв. В результате взрыва погибли 2 человека. Всего, по состоянию на 24 июня, в больницах находятся 156 человек, которые получили ранения в результате взрыва, 5 из них - в критическом состоянии.