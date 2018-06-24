Вибух на мітингу в Ефіопії: поліція затримала 30 підозрюваних

В результаті вибуху загинули 2 людини, ще 156 госпіталізовані

В Ефіопії в неділю, 24 червня, поліція затримала 30 осіб, підозрюваних у причетності до скоєння вибуху в столиці країни Аддіс-Абебі. Про це сообщает DW.

Крім того, за недоліки в забезпеченні безпеки були затримані дев'ять співробітників поліції, включаючи заступника голови столичної поліцейської комісії.

Нагадаємо, 23 червня 2018 року, в Ефіопії на акції на підтримку прем'єр-міністра прогримів вибух. В результаті вибуху загинули 2 людини. Загалом, станом на 24 червня у лікарнях перебувають 156 осіб, які отримали поранення в результаті вибуху, 5 з них - у критичному стані.