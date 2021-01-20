Взрыв в Мадриде: количество пострадавших возросло

Число пострадавших в результате мощного взрыва в испанской столице Мадриде возросло до 11 человек. Также известно о трех жертвах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Мадрида в Twitter.

По их данным, десять человек получили легкие травмы, трех человек - госпитализировали.

"Подтверждаются трое погибших и 11 раненых, которым была оказана помощь SAMUR (скорой помощью - ред.). Один из них в тяжелом состоянии, ранения десяти легкие. Трое доставлены в больницы", - говорится в сообщении.

Несколько зданий, расположенных в районе взрыва, эвакуированы в целях безопасности.

В то же время, в пресс-службе Национальной полиции сообщили, что сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи с собаками, и специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ TEDAX, войдут в здание, когда это будет безопасно. Они займутся поиском людей, которые возможно, находятся под завалами.

Напомним, 20 января около 17:00 по киевскому времени в центре Мадрида прогремел мощный взрыв. Очевидцы сразу же распространили в соцсетях видео с последствиями взрыва. На видеороликах можно было увидеть усыпанную обломками улицу и поврежденное здание.

Отметим, что уже названа предварительная причина взрыва в центре Мадрида. Также было известно об эвакуации дома престарелых, который расположен вблизи места взрыва.