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Взрыв в Мадриде: есть пострадавшие, названа причина

Мадрид , Среда 20 января 2021 16:56
Взрыв в Мадриде: есть пострадавшие, названа причина
Фото: взрыв в Мадриде (twitter.com/lumworld)
Автор: РБК-Украина

В результате взрыва в испанской столице Мадриде пострадали шесть человек. На месте работают экстренные службы.

Об этом сообщает издание El Mundo.

По предварительный данным, взрыв произошел из-за утечки газа.

Отмечается, что рядом со зданием, в котором произошел взрыв, находится дом престарелых. Из него эвакуируют людей. Пострадавших среди них нет.

Многочисленные сотрудники национальной полиции и службы экстренной помощи находятся в районе, который был оцеплен. Медики предоставляют первую помощь пострадавшим.

Полиция попросила всех покинуть окрестности, потому что опасается, что может произойти еще несколько взрывов.

Напомним, сегодня произошел мощный взрыв в Мадриде на улице Толедо.

Ранее сообщалось, что на столичной Воскресенке произошел взрыв в многоэтажном доме. Взорвался газ во время сварочных работ в одной из квартир.

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