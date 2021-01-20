Взрыв в Мадриде: есть пострадавшие, названа причина

Фото: взрыв в Мадриде (twitter.com/lumworld)

В результате взрыва в испанской столице Мадриде пострадали шесть человек. На месте работают экстренные службы.

Об этом сообщает издание El Mundo.

По предварительный данным, взрыв произошел из-за утечки газа.

Отмечается, что рядом со зданием, в котором произошел взрыв, находится дом престарелых. Из него эвакуируют людей. Пострадавших среди них нет.

TV en DIRECTO Señal desde el lugar donde una explosión ha destrozado un edificio, en el centro de Madrid. Por el momento se desconoce si hay víctimas https://t.co/9l4hYWQcod

https://t.co/lrOPOLBnmS — EL PAÍS (@el_pais) January 20, 2021

Многочисленные сотрудники национальной полиции и службы экстренной помощи находятся в районе, который был оцеплен. Медики предоставляют первую помощь пострадавшим.

Полиция попросила всех покинуть окрестности, потому что опасается, что может произойти еще несколько взрывов.

Напомним, сегодня произошел мощный взрыв в Мадриде на улице Толедо.

Ранее сообщалось, что на столичной Воскресенке произошел взрыв в многоэтажном доме. Взорвался газ во время сварочных работ в одной из квартир.