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Взрыв в Леверкузене: два человека серьезно ранены, еще 5 пропали без вести

Автор: РБК-Украина

В результате мощного взрыва в Леверкузене (Германии) на химической промышленной площадке пострадали два человека. Местонахождение еще пятерых не могут установить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Currenta, которой принадлежит аварийная промзона Chempark.

Сообщается, что взрыв произошел на мусоросжигающем предприятии в районе Бюрриг. На месте работают спасатели, сирены уже оповестили население об опасности.

"В результате происшествия пострадали несколько сотрудников, по крайней мере двое из них - серьезно. В настоящее время они госпитализированы. Местонахождение пятерых сотрудников пока не установлено", - говорится в сообщении.

Отметим, по первоначальной информации, взрыв произошел на заводе концерна Bayer, но эти данные не подтвердились.

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ГерманияВзрыв