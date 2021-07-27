Вибух у Леверкузені: двох осіб серйозно поранено, ще 5 зникли безвісти

В результаті потужного вибуху в Леверкузені (Німеччині) на хімічному промисловому майданчику постраждали дві особи. Місцезнаходження ще п'ятьох не можуть встановити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Currenta , якій належить аварійна промзона Chempark.

Повідомляється, що вибух стався на сміттєспалювальному підприємстві в районі Бюрріг. На місці працюють рятувальники, сирени вже сповістили населення про небезпеку.

"В результаті події постраждали кілька співробітників, принаймні двоє з них - серйозно. В даний час вони госпіталізовані. Місцезнаходження п'ятьох співробітників поки не встановлено", - йдеться в повідомленні.