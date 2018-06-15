Взрыв в Киеве: владелец авто принимал участие в АТО на Донбассе

Взрыв в Киеве произошел вчера

Владелец автомобиля, который взорвался вчера в Киеве, принимал участие в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Об этом в ходе брифинга заявил начальник управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Владелец авто - человек 1977 года рождения, он проживал в г. Киеве, он является офицером запаса и принимал участие в антитеррористической операции, он является участником боевых действий. Он принимал участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины", - сообщил Крищенко.

По словам Крищенко, владельца автомобиля сейчас задержан, сейчас он находится в Киеве в райуправлении и с ним работает следствие.

"Предварительно с места происшествия изъято несколько фрагментов гранаты РГД-5...окончательно покажет экспертиза", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что по факту взрыва в Киеве, который произошел вчера, 14 июня 2018 года, в Святошинском районе города, начато уголовное производство.