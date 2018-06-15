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Вибух у Києві: власник авто брав участь в АТО на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 14:31
Фото: Андрій Крищенко (УНІАН)
Фото: Андрій Крищенко (УНІАН)

Вибух у Києві стався вчора

Власник автомобіля, який вибухнув вчора у Києві, приймав участь у антитерористичній операції (АТО) на Донбасі. Про це у ході брифінгу заявив начальник управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко. 

"Власник авто - людина 1977 року народження, він мешкав у м.Києві, він є офіцером запасу і приймав участь у антитерористичній операції, він є учасником бойових дій. Він приймав участь у бойових діях у складі Збройних сил України", - повідомив Крищенко.

За словами Крищенка, власника автомобіля наразі затримано, наразі він знаходиться у Києві в райуправлінні і з ним працює слідство.

"Попередньо з місця пригоди вилучено кілька фрагментів гранати РГД-5...остаточно покаже експертиза", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за фактом вибуху у Києві, який стався вчора, 14 червня 2018 року, у Святошинському районі міста, розпочато кримінальне провадження.

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Теги публікації: Київ, полиция, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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