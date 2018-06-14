Взрыв в Киеве: Супрун рассказала о состоянии пострадавших детей

Один ребенок находится в коме

Состояние троих детей, пострадавших в результате взрыва автомобиля в Киеве, стабильное, один ребенок находится в коме. Об этом в Twitter сообщила и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Четыре ребенка, которые пострадали во время взрыва в Святошинском районе Киева, в Охматдете. Все имеют множественные проникающие ранения. У троих детей состояние стабильное. Однако один в тяжелом состоянии - пока что в коме. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Четыре ребенка, которые пострадали во время взрыва в Святошинском районе Киева, в Охматдете. Все имеют множественные проникающие ранения. У троих детей состояние стабильное. Однако одна в тяжелом состоянии - пока что в коме. Врачи оказывают всю необходимую помощь. — Ульяна Супрун (@usuprun) June 14, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева на ул. Чернобыльской, 4/56 произошел взрыв в припаркованном автомобиле.