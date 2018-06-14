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Інтерв'ю

Вибух в Києві: Супрун розповіла про стан постраждалих дітей

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 19:47
Фото: місце події (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: місце події (kyiv.npu.gov.ua)

Одна дитина перебуває у комі

Стан трьох дітей, які постраждали внаслідок вибуху автомобіля у Києві, стабільний, одна дитина перебуває у комі. Про це у Twitter повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

"Чотири дитини, які постраждали під час вибуху у Святошинському районі Києва, в Охматдиті. Всі мають множинні проникаючі поранення. У трьох дітей стан стабільний. Проте одна у важкому стані - поки що у комі. Лікарі надають усю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Святошинському районі Києва на вул. Чорнобильській, 4/56 стався вибух у припаркованому автомобілі.

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Теги публікації: постраждалі, дети, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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