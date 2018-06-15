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Интервью

Из-за взрыва в Киеве все районы города до 2 июля должны проверить на наличие брошенных авто

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 18:56
Фото: место взрыва в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: место взрыва в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Соответствующее решение было принято из-за вчерашнего взрыва в Киеве

Из-за взрыва в Киеве все районы столицы до 2 июля 2018 года должны проверить на наличие старых брошенных автомобилей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, главы райгосадминистраций должны обеспечить проверку балансовых территорий на предмет выявления брошенных авто в срок до 2 июля 2018 года.

Ответственным за исполнение соответствующего поручения мэра города Виталия Кличко определен замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Напомним, вчера во второй половине дня, 14 июня 2018 года, в Святошинском районе Киеве взорвался автомобиль. В результате происшествия пострадали четверо детей, сейчас они в больнице. По информации правоохранителей, с места происшествия по предварительной версии были изъяты фрагменты гранаты РГД-5. Кроме того, в полиции Киева сообщали, что не исключают, что вчерашнее происшествие могло быть попыткой теракта.

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Теги публикации: КГГА, Киев, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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