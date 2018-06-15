Через вибух у Києві усі райони міста до 2 липня мають перевірити на наявність покинутих автомобілів

Відповідне рішення було прийнято через вчорашній вибух у Києві

Через вибух у Києві усі райони столиці до 2 липня 2018 року мають перевірити на наявність старих покинутих автомобілів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, голови райдержадміністрацій мають забезпечити перевірку балансових територій на предмет виявлення покинутих авто у термін до 2 липня 2018 року.

Відповідальним за виконання відповідного доручення мера міста Віталія Кличка визначено заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Нагадаємо, вчора у другій половині дня, 14 червня 2018 року, у Святошинському районі Києві вибухнув автомобіль. Внаслідок події постраждали четверо дітей, наразі вони у лікарні. За інформацією правоохоронців, з місця події за попередньою версією було вилучено фрагменти гранати РГД-5. Крім того, у поліції Києва повідомляли, що не виключають, що вчорашня подія могла бути спробою теракту.