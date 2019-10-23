Взрыв в Киеве расследуют как умышленное убийство

Фото: Герман Приступа (скриншот видео)

Пока не известно о конфликте между двумя погибшими мужчинами

Гибель двух человек в результате взрыва в центре Киева 22 октября полиция будет расследовать как умышленное убийство, соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника ГУМВД Киева Германа Приступу.

Приступа подтвердил, что один из погибших, 1966 года рождения, бывший морской пехотинец, который служил в АТО.

Второй погибший - охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв, 1977 года рождения.

Представитель полиции Киева также уточнил, что пострадавшая женщина находилась от места происшествия в 30 метрах и получила легкие телесные повреждения, ее жизни ничего не угрожает.

В настоящее время полиция опрашивает свидетелей.

Приступа добавил, что явного конфликта между погибшим никто не заметил.

Напомним, вечером во вторник, 22 октября, в центре Киева на улице Пушкинской произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, женщина получила ранения. Один из погибших - бывший морской пехотинец, гвардеец батальона "Донбасс" и основатель благотворительного фонда "Купол" Виктор Дегтярев.