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Взрыв в Киеве: наиболее пострадавший 5-летний мальчик начал выходить из комы

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 14:04
Фото: отделение больницы "Охматдет" в Киеве (УНИАН)
Фото: отделение больницы "Охматдет" в Киеве (УНИАН)

Врачи пытаются вывести его из комы трое суток

Наиболее пострадавший от взрыва гранаты в автомобиле в Киеве 5-летний мальчик начал выходить из комы. Об этом сообщает "ТСН".

Как сообщается, врачи столичной клиники "Охматдет" трое суток пытаются вывести его из комы.

Однако на сегодня у него появляются признаки сознания, но его состояние остается тяжелым и он в реанимации. Накануне провели расширенный консилиум с врачами из военного госпиталя, которые имеют опыт лечения огнестрельных ранений.

"Сейчас действительно есть постепенное восстановление сознания, но этим мы можем констатировать частичный выход из комы. Ребенок начинает выполнять простые инструкции", - говорит лечащий нейрохирург маленького пациента.

По словам матери мальчика, медики установили ему в мозг микрочип, который позволяет следить за кровяным давлением. Кроме того, рассказала женщина, сын уже пытается сам дышать.

Еще три девочки, пострадавшие от взрыва гранаты РГД-5, находятся в стабильном состоянии. У них поражения глаз, однако жизни они не угрожают. Сегодня одной из пациенток офтальмологи попытаются удалить из глаза осколок.

Напомним, Святошинский районный суд Киева избрал задержанному владельцу автомобиля, в котором на этой неделе в Киеве взорвалась граната, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Инцидент произошел в четверг, 14 июня, в одном из жилых районов столицы. Дети, игравшие во дворе своего дома, проникли в припаркованный автомобиль и нашли в нем коробку с гранатой, которая сдетонировала. В результате взрыва пострадали четверо детей, полиция завела уголовное дело по факту взрыва.

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Теги публикации: Киев, пострадавшие, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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