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Интервью

Взрыв авто в Киеве: суд арестовал подозреваемого на два месяца

НовостиПроисшествия    16.06.2018 - 16:49
Фото: место взрыва в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: место взрыва в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

В уголовном производстве продолжается досудебное следствие

Святошинский районный суд Киева избрал задержанному владельцу автомобиля, в котором на этой неделе в Киеве взорвалась граната, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В сообщении подчеркивается, что следователь ходатайствовал перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста без права внесения залога, учитывая, что подозреваемый является участником АТО, имеет навыки обращения с оружием, однако не предусмотрел наступление тяжких последствий в виде возможного травмирования людей, хотя мог и должен был их предвидеть.

"Следственный судья, заслушав доводы сторон и исследовав приложенные к ходатайству материалы, решила ходатайство следователя удовлетворить. Подозреваемый останется под стражей в следственном изоляторе в течение 60 дней", - отметили в пресс-службе суда.

Досудебное следствие по данному уголовному производству продолжается.

Напомним, задержанному владельцу автомобиля, в котором на этой неделе в Киеве взорвалась граната, сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Отметим, инцидент произошел в четверг, когда дети проникли в салон припаркованного авто. В результате взрыва пострадали четыре ребенка.

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Теги публикации: Киев, Киев, арест, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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