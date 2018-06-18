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Вибух у Києві: найбільш постраждалий 5-річний хлопчик почав виходити з коми

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 14:04
Фото: відділення лікарні "Охматдит" у Києві (УНІАН)
Фото: відділення лікарні "Охматдит" у Києві (УНІАН)

Лікарі намагаються вивести його з коми троє діб

Найбільш постраждалий від вибуху гранати в автомобілі в Києві 5-річний хлопчик почав виходити з коми. Про це повідомляє "ТСН".

Як повідомляється, лікарі столичної клініки "Охматдит" три доби намагаються вивести його з коми.

Проте на сьогодні у нього з'являються ознаки свідомості, але його стан залишається важким і він у реанімації. Напередодні провели розширений консиліум з лікарями з військового госпіталю, які мають досвід лікування вогнепальних поранень.

"Зараз дійсно є поступове відновлення свідомості, але цим ми можемо констатувати частковий вихід з коми. Дитина починає виконувати прості інструкції", - говорить лікуючий нейрохірург маленького пацієнта.

За словами матері хлопчика, медики встановили йому в мозок мікрочіп, який дозволяє стежити за кров'яним тиском. Крім того, розповіла жінка, син вже намагається сам дихати.

Ще три дівчинки, постраждалі від вибуху гранати РГД-5, що знаходяться в стабільному стані. У них ураження очей, однак життя вони не загрожують. Сьогодні однієї з пацієнток офтальмологи спробує видалити з ока осколок.

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва обрав затриманому власнику автомобіля, в якому на цьому тижні в Києві вибухнула граната, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.

Інцидент стався у четвер, 14 червня, в одному з житлових районів столиці. Діти, що гралися у дворі свого будинку, проникли у припаркований автомобіль і знайшли в ньому коробку з гранатою, яка здетонувала. В результаті вибуху постраждали четверо дітей, поліція завела кримінальну справу за фактом вибуху.

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Теги публікації: Київ, постраждалі, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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