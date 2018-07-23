Взрыв в Кабуле: число жертв увеличилось до 23 человек

Еще 107 человек пострадали

В результате атаки смертника в аэропорту рядом с Кабулом, количество жертв возросло до 23 человек, еще 107 пострадали. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Афганистана, передает AFP.

Как отмечается, среди пострадавших - мирные жители и ребенок.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское Государство".

Как ранее сообщалось, в результате теракта в аэропорту Кабула пострадало 14 человек, а ранения получили по меньшей мере 60 человек.

Отметим, что 22 июля в Кабуле смертник совершил самоподрыв в аэропорту. От атаки пострадали представители служб безопасности и гражданские лица, в том числе один ребенок.

Также отмечалось, что до этого аэропорт покинул кортеж вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума, который прибыл из Турции, где он провел последний год. В результате атаки вице-президент не пострадал.

Добавим, что он считается лидером узбекского меньшинства в Афганистане.