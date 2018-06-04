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Взрыв в Кабуле: число жертв достигло 14 человек

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 13:55
Фото: место взрыв в Кабуле (скрин видео dw.com)
Фото: место взрыв в Кабуле (скрин видео dw.com)

Количество пострадавших увеличилось до 17 человек

Количество погибших в результате взрыва в Кабуле (Афганистан), организованного террористами-смертниками, возросло до 14 человек. Об этом сообщает TOLO News.

Как сообщается, также увеличилось и число получивших ранения – 17 человек.

Напомним, в Кабуле (Афганистан) произошел взрыв у здания университета, где собрались около 2 тыс. богословов.

Взрыв был направлен на участников Совета афганской Улемы (высший религиозный орган Афганистана-ред.), собравшихся для того, чтобы официально осудить военные действия на территории Афгаистана, которые влекут за собой многочисленные жертвы среди мирного населения.

На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за совершение теракта.

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Теги публикации: Кабул, Теракт, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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