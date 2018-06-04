Вибух у Кабулі: число жертв досягло 14 людей

Кількість постраждалих збільшилася до 17 осіб

Кількість загиблих в результаті вибуху в Кабулі (Афганістан), організованого терористами-смертниками, зросла до 14 осіб. Про це повідомляє TOLO News.

Як повідомляється, також збільшилося і число отримали поранення 17 чоловік.

Нагадаємо, в Кабулі (Афганістан) стався вибух у будівлі університету, де зібралися близько 2 тис. богословів.

Вибух був спрямований на учасників Ради афганської Улеми (вищий релігійний орган Афганістану-ред.), що зібралися для того, щоб офіційно засудити воєнні дії на території Афгаистана, які тягнуть за собою численні жертви серед мирного населення.

На даний момент жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за вчинення теракту.