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Вибух у Кабулі: число жертв досягло 14 людей

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 13:55
Фото: місце вибух в Кабулі (скрін відео dw.com)
Фото: місце вибух в Кабулі (скрін відео dw.com)

Кількість постраждалих збільшилася до 17 осіб

Кількість загиблих в результаті вибуху в Кабулі (Афганістан), організованого терористами-смертниками, зросла до 14 осіб. Про це повідомляє TOLO News.

Як повідомляється, також збільшилося і число отримали поранення 17 чоловік.

Нагадаємо, в Кабулі (Афганістан) стався вибух у будівлі університету, де зібралися близько 2 тис. богословів.

Вибух був спрямований на учасників Ради афганської Улеми (вищий релігійний орган Афганістану-ред.), що зібралися для того, щоб офіційно засудити воєнні дії на території Афгаистана, які тягнуть за собою численні жертви серед мирного населення.

На даний момент жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за вчинення теракту.

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Теги публікації: Кабул, Теракт, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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