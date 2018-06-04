В Кабуле произошел взрыв, есть пострадавшие

Пока ответственность за теракт не взяла на себя никакая организация

В Кабуле (Афганистан) произошел взрыв у здания университета, где собрались около 2 тыс. богословов. Об этом сообщает агентство TOLO News.

Полиция Кабула подтвердила инцидент, однако деталей пока не сообщила, отметив, что, скорее всего, число пострадавших будет достаточно высоким.

По информации полиции, взрыв совершили террористы-смертники и направлен он был на участников Совета афганской Улемы (высший религиозный орган Афганистана-ред.).

По данным АР, в результате теракта погибли четверо богословов, ранения получил один. Пока ответственность за взрыв не взяла на себя никакая организация.

Сообщается, что около 2 тыс. членов совета собрались на собрание Лойя джирги или совет старейшин в традиционной палатке, установленной для собрания. Ранее совет издал исламское постановление или фетву, заявив, что нападения смертников "харам" - запрещены по исламскому праву.

В совет входят мусульманские священнослужители, ученые и люди власти в области религии и права со всей страны, выпустил фетву на собрании в понедельник в Кабуле, в котором приняли участие около 2000 членов совета.

Совет призвал как афганские правительственные войска, так и талибов и других боевиков прекратить боевые действия и договориться о прекращении огня. Он также призвал к мирным переговорам между двумя сторонами.

Совет впервые подал такое обращение.

Гофранулла Мурад, член совета, зачитал письменное заявление собрания, в котором говорится, что жертвами войны являются невинные афганские мужчины, женщины и дети.

Напомним, в конце мая в столице Афганистана вследствии атаки на министра внутренних дел погиб полицейский.