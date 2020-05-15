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Взрыв хранилища боеприпасов на Донбассе: боевики распространяют фейки

Новости » Происшествия     15.05.2020 - 15:00
Взрыв хранилища боеприпасов на Донбассе: боевики распространяют фейки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате взрыва хранилища боеприпасов осколками мин были ранены восемь гражданских лиц

Боевики на Донбасе распространяют фейки о взрыве в Саханке хранилища боеприпасов. Оккупанты обвиняют подразделения Объединенных сил в обстреле.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

В частности, 7 мая в населенном пункте Саханка произошел взрыв хранилища боеприпасов из-за нарушения мер безопасности, в результате которого погиб один российский наемник и шестеро получили тяжелые ранения. Кроме этого, осколками мин было ранены восемь гражданских лиц, которые находились вне территории хранения боеприпасов.

Со стороны боевиков появилась версия, что причиной взрыва стал артиллерийский обстрел со стороны подразделений Объединенных сил из вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

"Таким образом оккупанты пытались скрыть истинные причины происшествия для предотвращения роста уровня недовольства местного населения пребыванием российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Востока Украины", - заявили в Минобороны.

Напомним, миссия ООН 7 мая получила сообщение о 8 новых случаях ранений гражданских лиц в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов с легких вооружений в оккупированных Голубовском и Саханке. Среди пострадавших двое детей.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины ДонецкВзрывбоеприпасыфейк
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