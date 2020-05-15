Вибух сховища боєприпасів на Донбасі: бойовики поширюють фейки

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті вибуху сховища боєприпасів осколками мін було поранено восьмеро цивільних осіб

Бойовики на Донбасі поширюють фейки щодо вибуху в Саханці сховища боєприпасів. Окупанти звинувачують підрозділи Об’єднаних сил у обстрілі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони, посилаючись на дані Головного управління розвідки.

Зокрема, 7 травня у населеному пункті Саханка стався вибух сховища боєприпасів через порушення заходів безпеки, внаслідок якого загинув один російський найманець та шестеро отримали важкі поранення. Крім цього, осколками мін було поранено восьмеро цивільних осіб, які перебували поза межами території зберігання боєприпасів.

З боку з бойовиків з'явилась версія, що причиною вибуху став артилерійський обстріл з боку підрозділів Об’єднаних сил із озброєння, забороненого мінськими угодами.

"У такий спосіб окупанти намагалися приховати дійсні причини події для запобігання зростанню рівня невдоволення місцевого населення перебуванням російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Сходу України", - заявили в Міноборони.

Нагадаємо, місія ООН 7 травня отримала повідомлення про вісім нових випадків поранень цивільних осіб в результаті артилерійських обстрілів і обстрілів з легких озброєнь в окупованих Голубівському та Саханці. Серед постраждалих двоє дітей.

Автор: Анастасия Рокитна