Взрыв в Харькове произошел из-за детонации самодельного устройства

Взрыв в Харькове произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. Об этом рассказал начальник Следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что взрывом повредило окна в доме и около пяти автомобилей. Никто не пострадал.

"Предварительно было установлено, что взрывное устройство было самодельное и основой его был тротил. Следствием установлено, что водитель автомобиля Camry отъехал метров на 10, после чего произошел взрыв. Я так понимаю, что взрывное устройство находилось под днищем автомобиля и не был прикреплен к автомобилю, или преступники его, скажем так, плохо его закрепили, и он отпал. К счастью, никто не пострадал", - сказал Чиж.

Чиж рассказал, что автомобиль, который разыскивали, нашли сожженным. Где именно, в полиции обещают сообщить позже.

Кроме того, адвокат Андрей Гагун рассказал, что взрыв произошел, когда он въезжал от дома. Гагун уверен, что взрыв был направлен именно против него.

Напомним, сегодня в Харькове взорвали автомобиль. Местные СМИ писали, что автомобиль принадлежит зятю бывшего заместителя прокурора Харьковской области, который был уволен в рамках люстрации. Полиция расследует дело как покушение на убийство.