Вибух в Харкові стався через детонацію саморобного пристрою

Вибух в Харкові стався в результаті спрацьовування саморобного вибухового пристрою. Про це розповів начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіції у Харківській області Сергій Чиж, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що вибухом пошкодило вікна у будинку та близько п'яти автомобілей. Ніхто не постраждав.

"Попередньо було встановлено, що вибуховий пристрій був саморобний і основою його був тротил. Слідством встановлено, що водій автомобілю Camry від'їхав метрів на 10, після чого відбувся вибух. Я так розумію, що вибуховий пристрій знаходився під днищем автомобіля і не був прикріплений до автомобіля, або злочинці його, скажімо так, погано його закріпили, і він відпав. На щастя, ніхто не постраждав", - сказав Чиж.

Чиж розповів, що автомобіль, який розшукували, знайшли спаленим. Де саме, у поліції обіцяють повідомити згодом.

Крім того, адвокат Андрій Гагун розповів, що вибух стався, коли він від'їжджав від будинку. Гагун упевнений, що вибух був направлений саме проти нього.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові підірвали автомобіль. Місцеві ЗМІ писали, що автомобіль належить зятю колишнього заступника прокурора Харківської області, який був звільнений в рамках люстрації. Поліція розслідує справу як замах на вбивство.