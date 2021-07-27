Взрыв в Германии: число пострадавших резко возросло, появился первый погибший
На западе Германии (город Леверкузен) произошел мощный взрыв на крупнейшем в Европе заводе по химической промышленности. В результате взрыва пострадали минимум 16 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на FR.de.
Четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Основное возгорание потушено, однако пожарные продолжают бороться с дополнительными очагами.
#rauch #Leverkusen #explosion pic.twitter.com/zMk9dpXfTU— Sülo der Patron (@JeckeStenze) July 27, 2021
Причина случившегося не установлена, ведется расследование. Полиция Леверкузена предупредила жителей о необходимости держать двери и окна закрытыми, а также призвала не покидать свои дома.
Кроме того, в результате взрыва появился первый погибший.
Напомним, ранее сообщалось о двух пострадавших в результате взрыва в Германии.
РБК-Украина сегодня писало, что на химзаводе в Германии произошел мощный взрыв.