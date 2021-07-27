Взрыв в Германии: число пострадавших резко возросло, появился первый погибший

На западе Германии (город Леверкузен) произошел мощный взрыв на крупнейшем в Европе заводе по химической промышленности. В результате взрыва пострадали минимум 16 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на FR.de .

Четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Основное возгорание потушено, однако пожарные продолжают бороться с дополнительными очагами.



Причина случившегося не установлена, ведется расследование. Полиция Леверкузена предупредила жителей о необходимости держать двери и окна закрытыми, а также призвала не покидать свои дома.

Кроме того, в результате взрыва появился первый погибший.