Вибух у Німеччині: кількість постраждалих різко зросла, з'явився перший загиблий
На заході Німеччини (місто Леверкузен) стався потужний вибух на найбільшому в Європі заводі з хімічної промисловості. В результаті вибуху постраждали мінімум 16 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на FR.de.
Четверо з постраждалих перебувають у важкому стані.
Основне загоряння загашено, проте пожежники продовжують боротися з додатковими вогнищами.
#rauch #Leverkusen #explosion pic.twitter.com/zMk9dpXfTU— Sülo der Patron (@JeckeStenze) July 27, 2021
Причина того, що сталося, не встановлена, ведеться розслідування. Поліція Леверкузена попередила жителів про необхідність тримати двері і вікна закритими, а також закликала не залишати свої будинки.
Крім того, в результаті вибуху з'явився перший загиблий.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про двох постраждалих в результаті вибуху в Німеччині.
РБК-Україна сьогодні писало, що на хімзаводі в Німеччині стався потужний вибух.